На Тернопільщині внаслідок ураження струмом загинув 21-річний місцевий житель

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора пізно ввечері на території недіючої котельні в Гусятині.

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Встановлено, що четверо юнаків вирішили перечекати в котельні сильний дощ. В певний момент один з них зачепив оголений дріт і його вдарило струмом. Хлопці викликали швидку, однак медики врятувати потерпілого не змогли.

За інформацією правоохоронці, в недіючому приміщенні знаходиться 6-7 щитків, виявилося, що один з них був під напругою.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 ККУ (умисне вбивство).