Президент Туреччини обурений рішенням суду звільнити журналістів, звинувачених у шпигунстві

Він сказав, що не приймає рішення суду, який заявив, що права журналістів були порушені, передає Бі-бі-сі. За словами Реджепа Тайіпа Ердогана йдеться про шпигунство, та це не має ніякого відношення до свободи преси.

Читайте такожЕрдоган звинуватив РФ у нових порушення повітряного простору ТуреччиниГоловний редактор газети Cumhuriyet Джан Дюндар і глава бюро газети в Анкарі Ердем Гюль були арештовані в листопаді, після публікації матеріалу, що вказує на те, що уряд Туреччини міг допомагатиісламістам в Сирії.

Вони обвинувачуються у державній зраді, шпигунстві і наклепі щодо органів державної влади, а також у поширенні недостовірної інформації.