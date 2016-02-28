Президент Туреччини обурений рішенням суду звільнити журналістів, звинувачених у шпигунстві
15:55, 28 лютого 2016Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував рішення конституційного суду країни звільнити з ув'язнення двох журналістів, звинувачених у розголошенні державної таємниці.
REUTERS
Він сказав, що не приймає рішення суду, який заявив, що права журналістів були порушені, передає Бі-бі-сі. За словами Реджепа Тайіпа Ердогана йдеться про шпигунство, та це не має ніякого відношення до свободи преси.
Читайте такожЕрдоган звинуватив РФ у нових порушення повітряного простору ТуреччиниГоловний редактор газети Cumhuriyet Джан Дюндар і глава бюро газети в Анкарі Ердем Гюль були арештовані в листопаді, після публікації матеріалу, що вказує на те, що уряд Туреччини міг допомагатиісламістам в Сирії.
Вони обвинувачуються у державній зраді, шпигунстві і наклепі щодо органів державної влади, а також у поширенні недостовірної інформації.
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