На Тернопільщині за півроку забезпечили роботою 31 тимчасово переміщену особу з 97, поставлених на облік

18:46, 19 липня 2016
Тернопіль
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У першому півріччі 2016 року послугами обласної служби зайнятості скористалося 97 осіб, які отримали довідки про взяття їх на облік як таких, що переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомила заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.

За її даними, за сприяння служби зайнятості Тернопілля протягом січня-червня роботою забезпечено 31 особу згаданої категорії.

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Професійне навчання проходили 10 переселенців. Четверо взяли  участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

«А загалом з початку дії постанови Кабміну № 509 від 01.10.2014 місцеві центри зайнятості допомогли знайти місця праці 205 переселенцям. Нині у нас на обліку перебуває 34 внутрішньо переміщені особи. Для них продовжується пошук підходящої роботи», - повідомила Островська.

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