На Тернопільщині за півроку забезпечили роботою 31 тимчасово переміщену особу з 97, поставлених на облік
18:46, 19 липня 2016Тернопіль
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У першому півріччі 2016 року послугами обласної служби зайнятості скористалося 97 осіб, які отримали довідки про взяття їх на облік як таких, що переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО.
Професійне навчання проходили 10 переселенців / Фото УНИАН
Про це УНІАН повідомила заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.
За її даними, за сприяння служби зайнятості Тернопілля протягом січня-червня роботою забезпечено 31 особу згаданої категорії.
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Професійне навчання проходили 10 переселенців. Четверо взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
«А загалом з початку дії постанови Кабміну № 509 від 01.10.2014 місцеві центри зайнятості допомогли знайти місця праці 205 переселенцям. Нині у нас на обліку перебуває 34 внутрішньо переміщені особи. Для них продовжується пошук підходящої роботи», - повідомила Островська.
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