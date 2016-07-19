На Тернопільщині за півроку забезпечили роботою 31 тимчасово переміщену особу з 97, поставлених на облік

Про це УНІАН повідомила заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.

За її даними, за сприяння служби зайнятості Тернопілля протягом січня-червня роботою забезпечено 31 особу згаданої категорії.

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Професійне навчання проходили 10 переселенців. Четверо взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру.

«А загалом з початку дії постанови Кабміну № 509 від 01.10.2014 місцеві центри зайнятості допомогли знайти місця праці 205 переселенцям. Нині у нас на обліку перебуває 34 внутрішньо переміщені особи. Для них продовжується пошук підходящої роботи», - повідомила Островська.