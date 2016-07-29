На Тернопільщині у першому півріччі кількість отримувачів субсидій зросла у 2,9 рази

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, у січні-червні 2016 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 83213 домогосподарств, що в 1,7 раза (на 33,213 тис. домогосподарств) більше, ніж у січні-червні 2015 року. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 37,7%.

У міських поселеннях субсидії призначено 44 тис. 246 домогосподарствам, у сільській місцевості – 56 тис. 441.

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У червні 2016 року кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 51,7% від загальної кількості домогосподарств області, що на 45,5% більше, ніж у червні 2015 року.

Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 25,4% – домогосподарства з однієї особи, 23,4% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-червні 2016 року становила 136 млн грн, що в 5,5 раза більше відповідного показника в січні-червні 2015 року.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в червні 2016 року зменшився порівняно з червнем 2015р. на 18,9% (на 148,6 грн) і становив 638 грн.