На Тернопільщині рятувальники звільнили дорогу від повалених вітром дерев.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про перешкоду на трасі надійшла до рятувальників учора близько 16 год.

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На місці черговий караул ДПРЧ-11 виявив, що внаслідок сильного вітру було зламано кілька дерев, які впали на дорогу і перекрили проїжджу частину між селами Вишгородок – Коржківці Лановецького району.

Відтак рятувальники розчистили дану ділянку дороги Ланівці-Тернопіль.