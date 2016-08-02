На Тернопільщині рятувальники звільнили дорогу від повалених вітром дерев
11:11, 02 серпня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині рятувальники звільнили дорогу від повалених вітром дерев.
Фото управління ДСНС в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про перешкоду на трасі надійшла до рятувальників учора близько 16 год.
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На місці черговий караул ДПРЧ-11 виявив, що внаслідок сильного вітру було зламано кілька дерев, які впали на дорогу і перекрили проїжджу частину між селами Вишгородок – Коржківці Лановецького району.
Відтак рятувальники розчистили дану ділянку дороги Ланівці-Тернопіль.
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