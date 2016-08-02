На Тернопільщині затримали двох осіб, які вимагали 2,3 тисяч доларів хабаря за вплив на нотаріуса

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, двоє тернополян пообіцяли місцевій жительці за вказану суму вплинути на нотаріуса та посприяти в отриманні нотаріально посвідченої згоди батьків на виїзд за кордон її доньки без їх фактичної присутності.

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Після отримання частини обумовленої суми хабаря їх затримали працівники прокуратури спільно зі співробітниками Національної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України (зловживання впливом).