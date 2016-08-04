У Тернополі грабіжники напали на чоловіка і вкрали у нього понад півмільйона гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора о 20 год на вул. 15 квітня.

За словами потерпілого, на нього напали двоє чоловіків, паралізували його електрошокером, нанесли тілесні ушкодження та викрали рюкзак з грошима. Після цього сіли в автомобіль "Мерседес Бенц" та втекли.

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Працівники слідчо-оперативної групи та оперативники кримінальної поліції, опитавши очевидців, встановили номер автомобіля - EJC 011.

У Тернополі поліцейські оголосили операцію "Перехоплення" і розшукують нападників.

За допомогою потерпілий звернувся до лікарні. Медики констатували у тернополянина закриту черепно-мозкову травму, рани губи, забійну травму голови.

Подія внесена до ЄРДР за ст. 187 ч. 4 ККУ (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).