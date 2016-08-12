У тернопільському ставі знайшли тіло чоловіка, який зник ще п’ять днів тому

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло виявили водолази сьогодні вранці з боку села Біла Тернопільського району.

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Чоловік зник, святкуючи день народження одного з друзів. Товариші були переконані, що він кудись пішов, але залишені на березі особисті речі та мобільний телефон наштовхували на думку, що тернополянин міг втопитися.

Пошуки одразу не дали результатів, оскільки в каналі, де згодом знайшли тіло, значна глибина та холодна вода.

За інформацією поліції, видимих тілесних ушкоджень на тілі загиблого немає.

Остаточну причину смерті встановить судмедекспертиза.

Розпочато кримінальне провадження.