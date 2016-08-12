У Тернополі СБУ затримала чиновницю на хабарі
14:48, 12 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі головного інспектора управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, чиновниця через посередника вимагала дві тисячі гривень від місцевого підприємця за сприяння у виготовленні дозвільної документації для спорудження тепличного комплексу.
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Співробітники СБУ спільно із прокуратурою затримали інспектора в службовому кабінеті під час отримання хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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