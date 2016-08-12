У Тернополі СБУ затримала чиновницю на хабарі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, чиновниця через посередника вимагала дві тисячі гривень від місцевого підприємця за сприяння у виготовленні дозвільної документації для спорудження тепличного комплексу.

Читайте такожНа Тернопільщині затримали двох осіб, які вимагали 2,3 тисяч доларів хабаря за вплив на нотаріуса

Співробітники СБУ спільно із прокуратурою затримали інспектора в службовому кабінеті під час отримання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.