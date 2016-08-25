Розстріл двох поліцейських на Тернопільщині: сьогодні попрощалися із загиблими (фоторепортаж)

У невеличкому селі Шупарка сотні людей прийшли віддати шану оперуповноваженому Борщівського відділення поліції, майору поліції Олександру Рудику. Попрощатися з колегою, другом приїхали керівники обласної поліції, очільники району, колеги, товариші з інших областей.

Люди не приховували сліз, несли численні квіти та вінки.

Не змогла прийти поховати чоловіка вагітна дружина, після трагічної звістки про смерть вона перебуває під наглядом медиків.

"Був людиною з великої букви, справжній офіцер. Працював з людьми і для людей. Важка втрата не лише для родини, а й для усього відділку поліції", – розповідають про загиблого Олександра.

Інспектора поліції Андрія Чернятинського поховали за декілька кілометрів у рідному селі Сапогів на Борщівщині.

Читайте такожНа Тернопільщині 25 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими поліцейськими

Прощалися з капітаном поліції мешканці села, колеги, друзі дитинства. Море квітів та сотні людей. Чоловіки зі сльозами на очах. Андрія тут знали як хорошого товариша, доброго та чуйного сина, коханого батька та чоловіка.

Поліцейські, які працювали із загиблим, досі не можуть повірити, що товариша вже немає серед живих. Кажуть, відділок поліції наче осиротів, усе в жалобі.

Щирі співчуття родинам загиблих правоохоронців висловив керівник Нацполіцї області Олександр Богомол.

"Нелегка професія працівника поліції - щодня боротися зі злом, захищати законність. Ці хлопці не зрадили присязі, заради роботи вони пожертвували найціннішим, що у них було – життям. Їхні імена назавжди вписані в історію української поліції", – наголосив Богомол.

На знак жалоби за загиблими 25 серпня на території області приспущено Державний Прапор України із жалобною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємствах. На кладовищах пролунали залпи пострілів від правоохоронців як знак останньої шани, тим, хто гідно виконав свій професійний обов’язок.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 45-річний чоловік застрелив свою 41-річну дружину з мисливської рушниці, а коли прибули поліцейські, він почав стріляти по них. В результаті загинули 30-річний майор та 31-річний капітан поліції, ще одного правоохоронця поранено.