Розстріл двох поліцейських на Тернопільщині: у МВС розповіли подробиці та назвали імена загиблих (фото)

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Про постріли в господарстві сусіда правоохоронців повідомив місцевий житель. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські були у повному екіпіруванні, одягнені в бронежилети.

На момент прибуття правоохоронців жінка була вже мертва. Її тіло лежало в підсобному приміщенні, а поруч сидів озброєний чоловік. Поліцейські оточили господарство і почали переговори зі зловмисником. На їхні слова він не реагував, навпаки відкрив вогонь.

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"Першим пострілом злочинець поранив у ногу інспектора поліції Сергія Танасійчука. Зараз лейтенант прооперований, загрози його життю немає. Друга куля, випущена з мисливської рушниці, стала смертельною для оперуповноваженого Олександра Рудика. Майор поліції був убитий пострілом у шию", - йдеться у повідомленні МВС.

Потім на місце прибув спеціальний підрозділ "Сокіл". Правоохоронці по периметру оточили господарство, з якого вів стрілянину господар, щоб убезпечити інших жителів населеного пункту. Вбивця на контакт не йшов. Було прийнято рішення про штурм.

"Під час спецоперації смертельне поранення отримав ще один співробітник поліції. Інспектор Андрій Чернятинський загинув на місці", - розповіли в Міністерстві внутрішніх справ.

У зв'язку з трагедією в поліції Тернопільської області оголошено День скорботи і приспущено державний прапор на будівлі поліції.