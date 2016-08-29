На Тернопільщині у чоловіка вилучили рушницю, якою він погрожував вбити сусідку

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, до правоохоронців із заявою звернулася 60-річна жителька села Сураж Шумського району.

Вона повідомила, що під час сварки сусід погрожував їй фізичною розправою, тримаючи у руках мисливську рушницю.

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Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, застала сусіда заявниці у нетверезому стані. Рушниці при чоловікові не було. Останній не заперечував, що має у власності зброю, показавши усі дозвільні документи. При цьому запевнив, що із сусідкою сварився без рушниці.

Аби не допустити протиправних дій рушницю у чоловіка правоохоронці вилучили.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством).