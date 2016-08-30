У Тернополі поліція розшукує зловмисників, які намагалися підпалити новозбудовану дерев’яну церкву

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, спроба підпалу відбулася учора.

Слідчо-оперативна група, котра прибула на місце виклику, виявили сліди підпалу: велику зв’язку соснового хмизу, приставлену до стіни церкви, та відчутний запах нафтопродуктів.

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Як розповів слідчим адміністратор церкви отець Василь Шафран, запах горіння відчув один з прихожан, який вранці прийшов підливати квіти на території церкви. Він швидко знайшов місце, де розгоралося полум’я, і зумів його загасити.

Слідчі з’ясували, що зловмисники не тільки спробували спалити церкву, а й розписали її кам’яний підмурівок різними надписами.

За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження згідно ч. 2 ст. 15 ККУ (замах на злочин) та ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу).