На Тернопільщині внаслідок нещасного випадку згорів 59-річний чоловік
Чоловік прийшов нетверезим до свого сусіда, після чого заснув на синтетичному сидінні у дворі, яке, ймовірно, загорілося від недопалку.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у Копичинццях.
Правоохоронці встановили, що 59-річний місцевий мешканець прийшов нетверезим до свого сусіда.
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Вони спілкувалися, а невдовзі сусід відлучився, залишивши чоловіка на лавці свого подвір’ї, зроблену із сидіння старого автомобіля.
Коли ж господар повернувся, то побачив, що сидіння вщент згоріло, а на його залишках лежить мертвий обгорілий сусід.
За попередніми даними, під час паління у чоловіка стався серцевий напад або ж він знепритомнів. Від цигарки синтетичне сидіння загорілося миттєво.
Туло загиблого направлено судмедекспертам для встановлення точної причини смерті.
Відкрите кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).