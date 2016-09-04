На Тернопільщині відкрили перший в Україні мілітарний комплекс Українським Cічовим Cтрільцям.

Як передає кореспондент УНІАН, комплекс відкрили в рамках святкування 100-річчя з часу боїв за гору Лисоня, біля якої бійці УСС впродовж двох місяців стримували наступ російських військ під час Першої світової війни.

Зокрема було освячено відреставрований меморіал воїнам УСС та міжконфесійну каплицю, також було освячено встановлений напередодні святкувань хрест на вершині Лисоні.

В рамках відкриття мілітарного комплексу також було презентовано бункер бригади Больцано Бурканівського укріпленого району австро-угорської армії часів Першої світової війни, що знаходиться на Теребовлянщині. В середині цієї військово-історичної фортифікаційної споруди створений форт-музей.

Розпочалися ж сьогодні урочистості концертом військового оркестру 44-ї окремої артилерійської бригади, після якого відбулася панахида за полеглими в боях за волю України.

«Символічно, що у сторіччя бою, тут на Лисоні, присутні військовослужбовці нашої відновленої Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади. Це знак того, що Україна має свою професійну армію, має надійних захисників. Водночас, головним сигналом нинішньої події має бути єдність церкви, єдність мови, єдність Держави. Україна була, є і буде!», – наголосив у своїй промові голова облдержадміністрації Степан Барна.

Присутні на святкуванні також змогли переглянути реконструкцію бою під Лисонею.

Аби популяризувати дану історичні подію, Барна закликав присутніх молодих людей масово робити селфі з місця святкувань і таким чином поширювати в соцмережах інформацію про 100-річяя боїв під Лисонею.

«Тернопільщина завжди була місцем героїчної слави. Усі ми, і ви, як молоде покоління, – особливо, маємо бути гідними послідовниками борців за незалежність української держави та волю українського народу», – сказав Барна.

Більшість учасників та гостей святкувань 100-річчя боїв за гору Лисоня прибули з Тернополя до місця урочистостей безкоштовно на «Потягу українських звитяг». Ним же люди ввечері зможуть безкоштовно повернутися до Тернополя.