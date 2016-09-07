Тернопільський виш допоміг депортувати громадянина Нігерії, у якого не було грошей повернутися додому

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та ЗМІ управління Державної міграційної служби в Тернопільській області Ірина Бойко, нігерієць приїхав до Тернополя вчитися одному з вишів, але через невиконання умов договору був відрахований з навчального закладу. Іноземець впродовж місяця мав виїхати з України, але залишився у Тернополі нелегально.

«В поле зору міграційної служби порушник потрапив під час профілактичних заходів. Відомо, що іноземець у навчанні не досягнув успіхів, а більше відзначився у вживанні алкогольних напоїв, за що й був відрахований з вишу. Зрештою, відносно нього було прийнято рішення про примусове повернення. Коли й цю законну вимогу іноземець проігнорував, Управління УДМС в Тернопільській області звернулося в міськрайоннний суд з позовом про його депортацію», – розповіла Бойко.

В березні цього року за рішенням суду нелегальний мігрант був поміщений в Пункт тимчасового перебування іноземців, що на Волині. Там він перебував півроку, бо самостійно зібрати кошти на квиток додому не зміг.

Аби порушник таки полетів на батьківщину, працівники міграційної служби Тернопільщини залучили адміністрацію навчального закладу, в якому раніше навчався молодий чоловік, та нігерійську общину. Спільними зусилля вдалося зібрати необхідну суму й минулого тижня іноземця було депортовано у Нігерію.