У Тернополі шахрай, представившись поліцейським, викрав мобільний у 9-річної дитини

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в парку ім. Т. Шевченка.

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Чоловік підійшов до дитини близько 15 год, сказав, що він працює в поліції і розшукує викрадений у парку мобільний. При цьому попросив хлопця надати для перевірки свій мобільний телефон.

Як тільки телефон опинився у його руках, зловмисник втік.