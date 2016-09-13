У Тернополі шахрай, представившись поліцейським, викрав мобільний у 9-річної дитини
10:42, 13 вересня 2016Тернопіль
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У Тернополі шахрай, представившись поліцейським, викрав мобільний телефон у 9-річної дитини.
Довірливий хлопчик сам віддав злочинцю свій телефон / Фото zabytki.in.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в парку ім. Т. Шевченка.
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Чоловік підійшов до дитини близько 15 год, сказав, що він працює в поліції і розшукує викрадений у парку мобільний. При цьому попросив хлопця надати для перевірки свій мобільний телефон.
Як тільки телефон опинився у його руках, зловмисник втік.
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