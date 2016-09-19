На Тернопільщині загинув 53-річний чоловік, впавши з даху під час ремонтних робіт

16:05, 19 вересня 2016
Тернопіль
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Чоловік впав з даху будівлі та отримав травми, від яких загинув.

Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА, трагедія сталася наприкінці минулого тижня.

Встановлено, що під час виконання будівельних робіт на території приватного аграрного підприємства у селі Купчинці Козівського району загинув 53-річний житель села Вербів Бережанського району. 

Чоловік впав з даху будівлі та отримав травми, від яких загинув.

Обставини нещасного випадку встановлюють правоохоронці.

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