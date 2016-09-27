На Тернопільщині за 8 місяців кількість отримувачів субсидій зросла в 1,7 рази

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, загалом субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 126 тис. 504 домогосподарствам.

У січні-серпні 2016 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 105 тис. 456 домогосподарств, що на 40,2% більше, ніж у січні-серпні 2015. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 39%.

У міських поселеннях субсидії призначено 57 тис. 284 домогосподарствам, у сільській місцевості – 69 тис. 220.

У серпні 2016р. кількість домогосподарств, які отримали субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 54,9% від загальної кількості домогосподарств області, що на 36,5% більше, ніж у серпні 2015р.

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Серед домогосподарств, які отримали субсидії, 26,2% – домогосподарства з однієї особи, 23,5% – з двох, решта – з трьох та більше осіб.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-серпні 2016 року становила 143,8 млн грн, що в 2,7 раза більше відповідного показника в січні-серпні 2015.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в серпні 2016 року становив 182,3 грн.