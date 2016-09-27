На Тернопільщині шахрай підмінив телефон під час процедури повернення товару через пошту

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, мешканець Кременця замовив мобільний телефон марки Samsung S5.

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Товар пообіцяв оплатити після отримання. 19 вересня замовлення надійшло "Новою поштою" на одне з відділень.

Покупець прийшов, оглянув товар, після чого оформив операцію з повернення відправникові, мотивуючи, що він не підійшов.

Учора 26 вересня стало відомо, що кременчанин під час огляду замінив засоби зв'язку. Працівники пошти викликали правоохоронців. Камери відеоспостереження зафіксували момент, коли чоловік міняв телефони - у коробку поклав старий мобільний, а собі забрав новий.

У скоєному житель Кременця зізнався, телефон у нього вилучили. Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ч. 1(шахрайство).