У Тернополі після погоні затримали нетверезого водія, який на великій швидкості спробував втекти від патрульних

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, на вул. Карпенка поліцейські побачили Mercedes-Benz, водій якого не увімкнув вказівник повороту під час зміни напрямку руху. На вимогу полісменів про зупинку автомобіля громадянин не відреагував, навпаки почав тікати на великій швидкості.

Патрульним вдалося його наздогнати і заблокувати.

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33-річний водій, який вийшов з авто, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поводив себе зухвало, агресивно, виражався нецензурною лайкою.

Водія інспектори відвезли до обласного наркодиспансеру, але проходити освідчення на вміст алкоголю він відмовився, чим автоматично підтвердивши свою вину.

Водієві патрульні винесли постанову за порушення ПДР та протоколи за невиконання вимоги про зупинку і керування у нетверезому стані.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

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Також інспектори встановили, що даний транспортний засіб причетний до ДТП у Львові.