Платники Тернопільщини за 9 місяців перерахували до бюджету 2,5 мільярди гривень податків

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 16,5% більше від запланованого, додатково надійшло 354 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відрахування зросли на 15% або на 326,8 млн грн.

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Надходження до державного бюджету перетнули мільярдний показник і становлять 1,790 млрд грн, що складає 111,3% прогнозних показників.

У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів надійшло 424,2 млн грн податку на додану вартість, 122,8 млн грн податку на прибуток та 27,5 млн грн акцизного податку.

Місцеві бюджети за 9 місяців цього року отримали 1,498 млрд грн, приріст надходжень відповідно до очікуваного показника становить 251,5 млн грн. Порівняно з січнем-вереснем минулого року надійшло на 482,6 млн грн або 47,5% більше коштів.