У Тернополі на хабарі затримали адвоката

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, адвокат вимагав у підзахисного 2500 доларів США.

Цю суму він обіцяв передати уповноваженим особам, аби вони не вносили апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції.

За вироком суду, засуджений отримав покарання, не пов‘язане з обмеженням волі, та адвокат переконав його в ймовірності призначення суворішого покарання в апеляційній інстанції.

Адвоката викрили співробітники прокуратури спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).