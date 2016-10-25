На Тернопільщині пенсіонер помер, впавши в колодязь

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Національної поліції Тернопільської області, це сталося у селі Товстеньке Чортківського району.

Тіло 82-річного чоловіка на дні криниці виявила сусідка. Вона викликала поліцію.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що пенсіонер впав у колодязь, коли намагався набрати води.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).