Завдяки ProZorro Тернопільщина зекономила майже 10 мільйонів гривень
13:08, 26 жовтня 2016Тернопіль
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Завдяки системі електронних закупівель ProZorro на Тернопільщині зекономлено понад 9,6 млн. грн.
Тернопільщина зекономила майже 10 мільйонів гривень / utg.ua
Як повідомила УНІАН у прес-службі Тернопільської ОДА, станом на 19 жовтня 328 організаторів Тернопільської області оголосили 2855 закупівель, у яких взяли участь 1534 учасники зі всієї України.
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Планова сума закупівель становить 318,0 млн. грн, в тому числі сума завершених тендерів – 165,8 млн. грн. Сума підписаних контрактів становить 147,4 млн. грн (1477 підписаних контрактів).
Серед районів закупівлі на найбільші суми оголошено у Теребовлянському (11,6 млн. грн), Підволочиському (8,2 млн. грн.), Заліщицькому (6,3 млн. грн), Гусятинському (5,5 млн. грн.), Борщівському (5,1 млн. грн) районах та м. Тернопіль (58,5 млн. грн).
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