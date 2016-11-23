На Тернопільщині поліція недоукомплектована на 20,7%

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник обласного управління НП Олександр Богомол.

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За його даними, вакантними залишаються 458 посад.

Загалом штат обласного управління складатиме 2 тис. 207 посад. З них 2 тис. 28 складуть атестовані працівники, 179 – вільнонаймані.

У лютому 2017 року заплановано продовжити конкурс на набір слідчих, а також провести новий конкурс на набір оперуповноважених та дільничних інспекторів.

«У нас було 37 вакантних посад слідчих, на які подали 290 заявок. Врешті до кінцевого етапу конкурсу дійшло 32 особи, решта не пройшли тестування, фізпідготовки, були виявлені люди, які вже притягувалися до відповідальності. Зараз слідчий отримує мінімально 10,2 тис грн, тож до них і відповідні вимоги, цю зарплату вони повинні відпрацьовувати і викладатися сповна», – сказав Богомол.

Він додав, що з метою оптимізацію штату в області залишили лише 4 ІТТ: в Бережанах, Чорткові, Теребовлі та Кременці.