У Тернополі затримали 39-річного чоловіка, який намагався розрахуватися фальшивою купюрою

15:39, 24 листопада 2016
Тернопіль
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За товар покупець хотів розрахуватися купюрою у 50 грн, однак касир одразу помітила, що купюра – підроблена.

Фото wikipedia.org

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився вчора в одному з гіпермаркетів міста.

За товар покупець хотів розрахуватися купюрою у 50 грн, однак касир одразу помітила, що купюра – підроблена. Жінка покликала на допомогу працівника поліції охорони, який ніс службу на даному об’єкті.

На запитання охоронця, звідки у нього підроблені купюри, чоловік запевняв, що отримав він їх на ринку або ж на АЗС.

Чоловіка передали слідчо-оперативній групі ГУНП Тернопільської області, яка наразі  з’ясовує  походження фальшивих грошей.

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