У Тернополі затримали 39-річного чоловіка, який намагався розрахуватися фальшивою купюрою

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент трапився вчора в одному з гіпермаркетів міста.

За товар покупець хотів розрахуватися купюрою у 50 грн, однак касир одразу помітила, що купюра – підроблена. Жінка покликала на допомогу працівника поліції охорони, який ніс службу на даному об’єкті.

На запитання охоронця, звідки у нього підроблені купюри, чоловік запевняв, що отримав він їх на ринку або ж на АЗС.

Чоловіка передали слідчо-оперативній групі ГУНП Тернопільської області, яка наразі з’ясовує походження фальшивих грошей.