Керівникам фінансової піраміди "Хелікс" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу виніс учора Тернопільський міськрайсуд.

Усіх трьох затриманих суд прийняв рішення тримати під вартою 60 діб на час слідства.

Водночас в ухвалі обумовлено, що затриманих можна буде звільнити під заставу.

Для директора компанії "Хелікс" Дмитра Нагути розмір застави суд визначив у 5 млн грн, Романа Фелика – 2,5 млн грн, Богдана Воронцова – 1 млн.

У разі внесення застави, підозрюваним заборонено спілкуватися з потерпілими, а також між собою.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди Хелікс, які видурили в людей 2,7 млн грн.

Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.