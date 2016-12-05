Керівникам фінансової піраміди "Хелікс" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Усіх трьох затриманих суд прийняв рішення тримати під вартою 60 діб на час слідства.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу виніс учора Тернопільський міськрайсуд.
Усіх трьох затриманих суд прийняв рішення тримати під вартою 60 діб на час слідства.
Водночас в ухвалі обумовлено, що затриманих можна буде звільнити під заставу.
Для директора компанії "Хелікс" Дмитра Нагути розмір застави суд визначив у 5 млн грн, Романа Фелика – 2,5 млн грн, Богдана Воронцова – 1 млн.
У разі внесення застави, підозрюваним заборонено спілкуватися з потерпілими, а також між собою.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня на Тернопільщині затримали трьох організаторів фінансової піраміди Хелікс, які видурили в людей 2,7 млн грн.
Встановлено, що шахраї обіцяли величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювались керівниками товариства.