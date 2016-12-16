У Тернополі п’яний водій вчинив супротив патрульним поліцейським

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції міста, автомобіль Volkswagen Polo, водій якого не ввімкнув покажчика повороту, патрульні помітили на вул. Підкови близько 3-ї години ночі.

Інспектори наказали йому зупинитися, але водій не виконав законну вимогу працівників поліції. Полісмени наздогнали правопорушника та змусили зупинитися.

20-річний водій чинив непокору інспекторам, відтак вони змушені були застосувати до нього кайданки.

Усі ознаки вказували на те, що водій знаходиться у стані алкогольного сп’яніння, але він відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю.

Патрульні склали на водія 3 протоколи: за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню вимозі поліцейського), ст. 122-2(невиконання водіями вимоги про зупинку) та ст. 130 (керування у стані алкогольного сп’яніння). Також винесли постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення ПДР).