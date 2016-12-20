На Тернопільщині у гаражі згоріло 3 мотоцикли та 2 скутери
11:45, 20 грудня 2016Тернопіль
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Причини пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла учора у Чорткові на вулиці С. Бандери.
Вогнем знищено покриття будівлі на площі 24 м кв., 3 мотоцикли та 2 скутери.
Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-6 Управління. Під час гасіння врятовано суміжні гаражні приміщення.
Причини пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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