Тернопільська облрада проголосила 2017 рік у Тернопільській області роком підприємництва

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли сьогодні депутати облради на пленарному засіданні.

У рішенні головним розпорядникам коштів обласного бюджету пдоручено передбачити першочергове фінансування заходів, які сприятимуть розвитку малого та середнього підприємництва в Тернопільській області з числа випускників вищих навчальних закладів, жінок, учасників антитерористичної операції, безробітних громадян.

Облдержадміністрації рекомендовано забезпечити в повному обсязі фінансування обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 роки.

Сільським, селищним, міським головам об’єднаних територіальних громад Тернопільської області рекомендовано розробити аналогічні територіальні програми розвитку малого і середнього підприємництва та передбачити фінансування заходів на підтримку підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідних територіальних громад.