На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора в с. Молотків Лановецького району.

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Рятувальники, які прибули на виклик про пожежу, констатували, що вогонь загасило місцеве населення до прибуття підрозділу. В обгорілій будівлі виявлено тіло власника помешкання, без ознак життя.

Вогнем знищено дерев’яне ліжко та постільне приладдя, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі.

Обставини виникнення пожежі та загибелі чоловіка встановлюються.