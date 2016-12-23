На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув місцевий житель
10:16, 23 грудня 2016Тернопіль
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Рятувальники, які прибули на виклик про пожежу, констатували, що вогонь загасило місцеве населення до прибуття підрозділу.
Фото www.photosuzdal.ru
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора в с. Молотків Лановецького району.
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Рятувальники, які прибули на виклик про пожежу, констатували, що вогонь загасило місцеве населення до прибуття підрозділу. В обгорілій будівлі виявлено тіло власника помешкання, без ознак життя.
Вогнем знищено дерев’яне ліжко та постільне приладдя, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі.
Обставини виникнення пожежі та загибелі чоловіка встановлюються.
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