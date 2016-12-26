На Тернопільщині розшукується вихованка, яка втретє втекла із дитячого будинку

До правоохоронців звернулися вихователі обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку й повідомили, що їхні підопічна 16-річна Валентина Вергелес зникла.

Дівчина покинула дитячий будинок 23 грудня.

Вона втрєте за два місяці здійснює втечу.

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Поліцейські просять жителів області допомогти знайти дівчину, яка може перебувати на автостанціях, залізничному вокзалі, або орендованих квартирах розташованих на території Тернополя, переховуючись від поліції.

Перед цим дівчина втекла 12 грудня. ЇЇ шукали три дні, після чого повернули в дитбудинок.