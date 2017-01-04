На Тернопільщині затримали 27-річного чоловіка через неправдиве повідомлення про замінування районного суду.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора близько 17.30 на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування приміщення районного суду у Бучачі.

Туди оперативно прибули працівники поліції, рятувальники, вибухотехніки, кінологи, газовики, електрики та лікарі.

З приміщення суду евакуювали людей. Вибухотехніки та кінологи обстежили будівлю, але жодного небезпечного предмету не виявили.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, яка повідомила пор замінування. Ним виявився житель села Помірці Бучацького району. Він у скоєному зізнався.

Чоловік пояснив, що випивав і в певний момент виникло бажання пожартувати.

Його затримали відповідно до статті 208 КПК.

Чоловіку інкримінують ст. 259 ч. 1 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками).