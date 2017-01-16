На Тернопільщині фестиваль Маланок у Синькові зібрав понад 20 колективів (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, приїхали маланкувати не лише колективи з Тернопільщини, а й сусідньої Буковини.

Учасники перевдягалися і в міфічних персонажів, а також пародіювали сучасних політиків.

Чисельною ходою учасники та гості свята пройшли від сільської ради до будинку народної творчості, де і відбулися народні гуляння та виступи художніх колективів.

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«Два роки поспіль у Заліщицькому районі в с. Синьків проводиться свято Маланки і щороку воно набирає розголосу та творчого розмаху. Кожного року захід збирає ще більше гостей, і то не тільки з Тернопільщини. Розширення історії святкування Маланки на Тернопіллі дає можливість сформувати позитивний туристичний імідж області, адже подієвий туризм є цікавим та привабливим для туристів. Кожен, хто завітав на цей справжній карнавал народного мистецтва, має змогу відчути наші традиції, якими багата Тернопільщина», – зазначив під час відкриття фесту голова ТОДА Степан Барна.

Завершилося свято спаленням дідуха та спільною колядою учасників свята.