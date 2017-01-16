Біля Тернополя собаки відгризли голову замерзлої 85-річної жінки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло матері знайшов сьогодні вранці її син на хуторі Шаварівка в районі лісопосадки села Петриків.

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На хутір старенька ходила практично щодня годувати своїх собак, які живуть там на дачі.

15 січня тернополянка також пішла туди, але додому не повернулася. Тому син пішов шукати матір сьогодні вранці.

Підходячи до села, на лісовій дорозі він побачив тіло без голови, за зовнішніми ознаками схоже на його матір. При попередньому огляді слідчі встановили, що на жінку, скоріш за все, напали собаки.

Тварини згризли голову та кисть руки загиблої. Причини смерті тернополянки встановить експертиза.

При попередньому огляді судмедексперт встановив, що жінка спочатку замерзла, а вже потім її знайшли собаки. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 ККУ. Її перекваліфіковано як нещасний випадок.