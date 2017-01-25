Барна заперечує, що геріатричний будинок на Тернопільщині буде приймати тільки родичів високопосадовців

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, після того, як на території почалося масштабне будівництво, почали ширитися чутки, що цей центр начебто буде призначений для комфортного перебування матерів міністрів.

«Категорично заперечую таку інформацію – вона не відповідає дійсності. Геріатричний будинок у Великих Дедеркалах призначений для пересічних громадян. Важливо, що в окрузі з’явилися територіальні громади – тож і вони зможуть додатково контролювати, щоб розміщення осіб відбувалося чесно і прозоро – саме тих, хто цього потребує», – наголосив Барна.

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Очікується, що підопічних установа зможе приймати вже цього року. Розрахована вона більш як на 30 осіб, котрі потребують державної опіки. Зараз на даному об’єкті закінчують оздоблювальні роботи в основному корпусі. Проведені роботи з монтажу паливної, ліфта, очисних споруд, залишається також закінчити благоустрій території.

Загальна кошторисна вартість проекту – 3,6 млн грн, з них понад 3 млн грн надає Фонд регіонального розвитку, 533 тис. грн – місцевий бюджет.

За словами Голови ОДА, Великодедеркальський геріатричний будинок буде максимально наближений до європейських норм.

«Уже протягом двох років ми здійснюємо реконструкцію старих будівель під цей проект. Важливим є те, що користувачами послуг будуть дві громади – Великодедеркальська та Шумська. Вірю в те, що разом ми зробимо цей об’єкт ефективним та потрібним для людей», – сказав Барна.