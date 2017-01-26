Тернопільська ОДА ініціює аудит 30 об’єктів, на яких могли неефективно використовувати державні кошти

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна ініціює аудит на об`єктах соціальної сфери, ремонт та реконструкцію яких проводились за кошти Державного фонду регіонального розвитку та за кошти з державної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з відповідним проханням він уже звернувся до управління західного офісу Державного аудиторської служби України в Тернопільській області та до управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час засідання колегії ОДА Барна пояснив, що перевірку ініціює у зв’язку з тим, що по даних об’єктах є зауваження від громадськості.

«Нам дуже важко далися ці кошти. Коли є очевидні ознаки неякісного виконання робіт або вимагання від людей грошей – на це потрібно реагувати. 30 об’єктів – це лише початок», – підкреслив Барна.

Він додав, що якщо будуть виявлені порушення, винні понесуть відповідальність.

«Але мене не цікавлять кримінальні провадження, які тривають місяцями і хтось комусь носить гроші. Має бути провадження зі скеруванням до суду», – наголосив голова ОДА.