На Тернопільщині на підприємстві привласнили 300 тисяч гривень бюджетних коштів

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що у грудні 2016 року службові особи одного із приватних підприємств отримали кошти за проведення реконструкції приміщення освітнього закладу у місті Бучач.

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Проте вказані роботи в повному обсязі не були виконані.

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб приватного підприємства за ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах).