На Тернопільщині затримали 19-річного юнака за побиття поліцейського

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора близько 19 год поліцейські групи реагування Зборівського відділення поліції зупинили в центрі міста автомобіль марки «БМВ», за кермом якого перебував нетверезий водій. 21-річному зборівчанину поліцейські запропонували пройти медичне освідчення на предмет алкогольного сп’яніння у районній лікарні.

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Поки медики проводили відповідну процедуру, до закладу увірвалися товариші водія, котрі теж були нетверезі. Юнаки намагалися забрати свого товариша, один з них рукою вдарив в обличчя старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції.

Збивши поліцейського з ніг, зловмисник продовжував наносити удари. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, чисельні забої та гематоми.

Щодо юнака відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.