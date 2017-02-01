У зону проведення АТО вирушили 30 поліцейських роти особливого призначення "Тернопіль"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації НП Тернопільської області, новачків серед бійців немає, усі уже виконували свої обов’язки на сході України.

«Зайве нагадувати про вашу місію потреби немає – всі знаєте свою роботу, професійно її виконуйте. Я переконаний, що в якому складі проводжаємо наших колег, в такому й зустрічатимемо їх через два місяці», – сказав під час проводів заступник начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Степан Яцух.

Інспектор роти патрульної служби поліції Ігор Шабат зазначив, що правоохоронці готові виконувати свої обов’язки на сході, доки в цьому буде потреба.

«Свої завдання знаємо добре – охорона громадського порядку та служба на блокпостах. Також хочу щиро подякувати волонтерам та усім людям доброї волі, що допомагають нам», – сказав Шабат.