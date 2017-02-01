На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 55-річний чоловік

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Управління ДСНС України у Тернопільській області, учора в Кременці на вул. Корнії виникла загорання в кімнаті житлового будинку.

Пожежу на площі 20 м кв ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Під час гасіння врятовано 2 будівлі та інші матеріальні цінності. Власника будинку з ознаками отруєння чадним газом шпиталізовано до Кременецької ЦРКЛ.

Медикам чоловіка врятувати не вдалося.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.