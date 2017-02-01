На Тернопільщині внаслідок пожежі загинув 55-річний чоловік
17:07, 01 лютого 2017Тернопіль
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Власника будинку з ознаками отруєння чадним газом було шпиталізовано, однак медикам чоловіка врятувати не вдалося.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Управління ДСНС України у Тернопільській області, учора в Кременці на вул. Корнії виникла загорання в кімнаті житлового будинку.
Пожежу на площі 20 м кв ліквідовано черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Під час гасіння врятовано 2 будівлі та інші матеріальні цінності. Власника будинку з ознаками отруєння чадним газом шпиталізовано до Кременецької ЦРКЛ.
Медикам чоловіка врятувати не вдалося.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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