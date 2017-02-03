На Тернопільщині у гуртожитку коледжу відремонтували дах

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, площу на даху хочуть облаштувати для занять спортом, також тут облаштують комп`ютерні класи, підсобні приміщення. Це дозволить звільнити приміщення на поверхах гуртожитку і збільшити кількість кімнат для проживання.

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«Створення належних умов для навчання наших дітей – один з пріоритетів стратегії освіти Тернопільщини. Робота у даному напрямку триватиме постійно. Можливість для нашої отримати доступну та якісну освіту – це запорука успішності країни», – сказав голова ОДА Степан Барна під час особистої перевірки стану проведення ремонтних робіт.

На ремонт даху з державного фонду було виділено 1,9 млн грн, ще 0,7 млн грн на умовах співфінансування – з обласного бюджету.

«Окрім ремонту даху з метою енегрозбереження планується ще й утеплення стін», – зазначив директор коледжу Любомир Білик.

Загалом у гуртожитку проживає 650 студентів.

На стаціонарі коледжу навчається 1,7 тис. студентів з 15 областей України. Є і представники Донецької області, зокрема з Маріуполя.