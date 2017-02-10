У Тернополі затримали наркоторговця

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, діяльність тернополянина, який торгував амфетаміном, парвоохоронці відстежували з кінця минулого року.

У ході розслідування було прийняте рішення про оперативну закупку сировини. За один грам наркотиків тернополянин просив 500 грн. Куплене одразу направили на експертизу. Перевірка показала, що біла речовина дійсно є амфетаміном.

Відповідно до ухвали суду, оперативники обшукали і чоловіка, і його помешкання. При собі наркоторговець мав 4 г порошоподібноїречовини білого кольору, а в квартирі знайшли ще два згортки фольги із речовиною, схожою на амфетамін.

Вилучене направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Вирішується питання про затримання підозрюваного та обрання йому міри запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 ч. 1 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).