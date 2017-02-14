На Тернопільщині через ожеледицю рятувальники тричі буксирували вантажівки

Зокрема учора вранці на автодорозі у селі Ігровиця Тернопільського району рятувальним відділенням АРЧ АРЗ СП Управління відбуксировано вантажний автомобіль «ДАФ», який внаслідок ожеледиці ускладнював рух на даній ділянці дороги.

Читайте такожУ Тернополі комунальники не дали собі ради з ожеледицею

На території сміттєзвалища у селі Малашівці Зборівського району черговим караулом ДПРЧ-1 відбуксировано вантажний автомобіль, який самостійно не міг виїхати на проїжджу частину.

Також рятувальники допомогли водієві вантажівки, який увечері заблокував рух на вул. Текстильній у Тернополі.