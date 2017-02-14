У Києві в "Українському домі" Тернопільщина представляє свій туристичний потенціал (відео)

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, презентація «Благословенне Тернопілля» спрямована на те, щоб про Тернопільську область дізналося якомога більше людей.

Досягнення харчової та переробної промисловості Тернопільщини представляють на дегустації «Микулинецький Бровар», «Опілля», «Галіція дистилері», «Агропродсервіс»-відділення Тернопільський м’ясокомбінат, «Шустов спирт», «Агробізнес», «Тернопіль молокозавод», «Кременецьке молоко» та «Чортків молоко».

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На даний час уже працюють експозиції, тож кияни мають нагоду знайомитися з Тернопільщиною ближче та планувати дату, аби відвідати край особисто.

Офіційне відкриття розпочнеться о 17 год. Очікується, що гостями події стануть близько 20 представників дипломатичних установ, акредитованих в Україні.

У концертній програмі візьмуть участь понад три десятки виконавців та колективів з Тернопільщини. Серед них – Андрій Підлужний, Володимир Трач, Василь Жданкін, гурт «Фіра» та інші.

Ввечері гості побачать також показ авторських колекцій одягу - «Гетьманівна» і «Мольфарка» студентів-дизайнерів тернопільського Галицького коледжу.