У Тернополі в ДТП зіткнулося 4 автомобілі, двоє осіб травмовано (фото)

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, аварія сталася сьогодні близько 7 год ранку на вул. Об’їзній.

Встановлено, що 31-річний водій Audi A6 не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого транспортний засіб занесло і він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter.

За кілька хвилин автомобіль Fiat Scudo допустив зіткнення з вищевказаними автомобілями.

Невдовзі 36-річний водій Iveco, який рухався в тому ж напрямку, уникаючи зіткнення з ушкодженими транспортними засобами, при екстреному гальмуванні зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter на зустрічній смузі.

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Унаслідок ДТП травмувався 31-річний водій Audi A6 та 35-річний пасажир автомобіля Fiat Scudo. Їх шпиталізували до міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Через заблоковану об’їзну дорогу в самому Тернополі виникли великі затори на різних мікрорайонах міста.