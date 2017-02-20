У Тернополі в ДТП зіткнулося 4 автомобілі, двоє осіб травмовано (фото)

12:54, 20 лютого 2017
Тернопіль
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У Тернополі в ДТП зіткнулося 4 автомобілі, двоє осіб травмовано.

31-річний водій Audi A6 не вибрав безпечної швидкості руху / www.facebook.com/Патрульна-поліція-Тернополя

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, аварія сталася сьогодні близько 7 год ранку на вул. Об’їзній.

Встановлено, що 31-річний водій Audi A6 не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого транспортний засіб занесло і він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter.

За кілька хвилин автомобіль Fiat Scudo допустив зіткнення з вищевказаними автомобілями.

Невдовзі 36-річний водій Iveco, який рухався в тому ж напрямку, уникаючи зіткнення з ушкодженими транспортними засобами, при екстреному гальмуванні зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter на зустрічній смузі.

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Унаслідок ДТП травмувався 31-річний водій Audi A6 та 35-річний пасажир автомобіля Fiat Scudo. Їх шпиталізували до міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Через заблоковану об’їзну дорогу в самому Тернополі виникли великі затори на різних мікрорайонах міста.

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Теги: #поліція#ДТП#постраждалі