На Тернопільщині затримали водія молоковоза, який на смерть збив чоловіка і втік з місця ДТП

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронці затримали водія, який 30 січня на смерть збив чоловіка і втік з місця ДТП.

ДТП спричинив водій молоковоза, вантажного автомобіля "DAF".

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Затриманий пояснив, що злякався і тому покинув місце автопригоди. При огляді вантажівки слідчі виявили рештки, які свідчили про те, щоавто причетне до ДТП.

Як пвоідомляв УНІАН, тіло 24-річного жителя села Горинка Кременецького району виявили односельці.

Чоловіка вантажіва після удару протягнула метрів 800.

Подія внесена до ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Тернопільщини встановили марку автомобіля та особу водія, який 30 січня на Кременеччині близько 23:00 збив чоловіка та втік з місця пригоди.

Менше доби знадобилося слідчим, аби вийти на слід втікача.