На Тернопільщині чиновнику-хабарнику зменшили термін ув’язнення з 9 до 5 років

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідну ухвалу виніс учора Апеляційній суд Тернопільської області.

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ий вирок виніс учора За принципової позиції прокуратури Тернопільської області колишнього начальника інспекції з питань захисту прав споживачів засуджено до реальної міри покарання

Посадовця затримали разом з головним спеціалістом інспекції за те, що вони вимагали та отримували гроші від підприємців за непроведення перевірок та зменшення їм суми штрафів.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області змінено вирок суду першої інстанції та засуджено колишнього начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Тернопільській області за ч.3 ст.368 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного майна та позбавлено 7 рангу державного службовця.