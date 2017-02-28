На Тернопільщині додаткові ресурси скерують на військову підготовку молоді – ТОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання колегії управління освіти і науки ТОДА заявив заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик.

Він також висловив переконання, що у 2017 предмет «Захист Вітчизни» має стати одним з пріоритетних в навчальних закладах області.

«Ми всі повинні цей предмет підняти на новий якісний рівень. Ви знаєте, яка ситуація в країні, тому якраз цей предмет має бути знаковим. Прошу дуже відповідально і з розумінням підійти до цього питання. Крім того, через різні програми, зокрема і молодіжні, ми будемо шукати різні можливості проводити військову підготовку юнаків і таборування. В нас є військові заклади в Коропці і Збаражі, на базі яких ми можемо проводити різні військово-патріотичні заходи», – зазначив Юрик.

Довідка УНІАН. Навчальний предмет «Захист Вітчизни» є обов'язковим і включається до інваріантної частини навчального плану та викладається у 10-11 класах та під час навчально-польових зборів.

Його завдання - підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.